До нього увійдуть переважно індивідуальні засоби, адже саме їх запитував Київ.

Естонія продовжує підтримувати Україну в захисті від збройної російської агресії. Країна затвердила новий пакет військової допомоги для ЗСУ з поставками засобів, які запитував Київ.

Інформацією про це поділився міністр оборони Ханно Певкур на прес-конференції в Таллінні. Він заявив: "Ми продовжуємо підтримувати Україну, і сьогодні ми прийняли рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет в основному стосується індивідуального спорядження, тому що це те, про що конкретно нас попросили українці".

За словами Певкура, Естонія відправить Україні зимову польову форму, Засоби індивідуального захисту та безпілотники. Загальна вартість нової військової допомоги не розголошується.

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Міністр оборони також підкреслив, що з моменту повномасштабного вторгнення Таллінн передав Києву зброї та різного військового обладнання на суму понад 1 мільярд євро.

Військова допомога Україні: остання інформація

У рамках візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона США оголосили про новий об'ємний пакет військової допомоги для ЗСУ. Він включає ЗРК Patriot, 120 броньованих машин HMMWV, засоби зв'язку та багато боєприпасів.

Після поїздки в Штати Зеленський заявив: "Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності найближчими місяцями".

Данія виділила новий пакет зброї для України на суму близько $43 мільйонів. У Копенгагені запевнили, що продовжать відправляти військову і гуманітарну допомогу нашій країні.

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