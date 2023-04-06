Іноді люди обманюють і висловлюють бажання відправитися тільки в Росію.

Незважаючи на оголошену примусову евакуацію дітей з фронтових зон, вивозити їх, як і раніше, складно. Це стосується і дорослих цивільних, які не хочуть залишати свої будинки з різних причин. А буває, що жителі висловлюють бажання відправитися тільки в Росію.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла волонтерка Ольга Зайцева. За її словами, одна зі складнощів евакуації — це постійні обстріли з боку окупантів. До них додаються проблеми із заїздом в певний населений пункт. Наприклад, в Бахмут нереально дістатися на звичайному автомобілі. Однак труднощі створюють і самі жителі.

"Вони [цивільні] ховають своїх дітей, не показують їх. І самі можуть нікуди не виїжджати, сидіти далі в своїх підвалах [...] Це істерика... Вони просто кажуть: це моя хата, це мій дім, я тут залишуся і буду тут. На жаль. Якщо спілкуватися спокійно і довго їздити... Ти їздиш один день, тиждень, місяць… і ось колись там вони починають щось збирати речі, починають виїжджати", — розповіла Зайцева.

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В інтерв'ю волонтерка згадала дві історії про те, як жителі фронтових районів чинили опір евакуації. Одна з них сталася в Привіллі Бахмутського району. Бабуся з Дніпра сказала, що в селі знаходиться її дочка з однорічною дитиною.

Волонтерів зустрів дідусь і заявив, мовляв, знає про примусову евакуацію і хотів збиратися виїжджати. Він пообіцяв завтра бути готовим разом з рідними. А на наступний день дід заявив, що дочка з онукою поїхали. Зайцева подзвонила бабусі, і та сказала: "Оля, такого не може бути, там досі сидить дочка з маленькою дитиною". Дід просто спробував обдурити волонтерів.

Друга історія розгорталася в Соледарі: "Був артобстріл, люди бігли, щоб сховатися, я бігла їм назустріч і казала: "Кому потрібна допомога, сідайте в автівку". Одна жінка підбігає, вона з дитиною, дитина по коліна зростом. Я кажу: "Сідайте, сідайте". Вона чує мою українську мову і каже: "Я не поїду нікуди...Ви куди вивозите?" Я кажу: "Слов'янськ, Краматорськ". Вона: "Так це ж Росія". Я кажу: "Ні, Слов'янськ, Краматорськ — це Україна, вивозимо туди". А вона: "Ні, я поїду тільки в Росію".

Евакуація з фронтових районів: актуальна інформація

Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану 4 квітня підтримав рішення Донецької ОВА про примусове вивезення дітей з 21 населеного пункту в області.

Йшлося про транспортування 126 дітей з фронтової зони, де склалася критична ситуація. Евакуацією займуться п'ять екіпажів поліції "Білі ангели", які вивозять дітей на броньованих автомобілях.

Того ж дня голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш розповів, що з міста забрали 3 дітей, але ще 5 залишаються. Чиновник назвав батьків, які відмовляються від евакуації, "вбивцями".

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