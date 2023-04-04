Він наголосив, що жодні ідеї, "русскій мір" в головах батьків не вартують життя дітей.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що станом на вечір вівторка, 4 квітня 2023 року, в прифронтовій Авдіївці Донецької області перебували п'ятеро дітей. Усі вони проживають в різних родинах.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він наголосив, що вчора ввечері і сьогодні зранку вдалося вивезти з міста трьох дітей.

"Залишається зараз їх п'ятеро у місті. Маю надію, що батьки погодяться на евакуацію – жодні ідеї, "русскій мір" в головах не вартують життя дітей. Я їм прямо в очі кажу: "Я не маю до вас поваги". І батьками я їх не хочу називати. В очі їм кажу: "Ви – вбивці. Крапка". Це моя особиста думка, я до них так ставлюсь. Це просто неможливо, під таким шквалом обстрілів тримати дітей понад рік. Ми розуміємо, що буде далі з цими дітьми – наскільки в них зламана психіка і що ними треба багато займатися", – сказав голова ВЦА.

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Евакуація дітей з прифронтових міст

4 квітня 2023 року Мінреінгтеграції повідомило, що члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримали рішення Донецької ОВА про примусову евакуацію дітей з області. Йдеться про обовʼязкову евакуацію 126 дітей з 21 населеного пункту Донеччини.

2 квітня стало відомо, що примусову евакуацію дітей схвалили в Словʼянську Донецької області. При цьому опікунів, які відмовляються виїжджати, будуть позбавляти обовʼязків.

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