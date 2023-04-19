Селище нещадно обстрілюють окупанти.

Із Нью-Йорка на Донеччині з-під обстрілів евакуювали багатодітну сім’ю, де виховується шестеро дітей.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Донецької області, евакуйовано п’ять сестер і їхнього братика: 9-річну Валентину, 14-річну Віку, близнючок Поліну та Ангеліну, яким по 5 років, чотирирічну Альону та найменшого - трирічного Богданчика разом з матір'ю.

"Щодня малеча здригалась від вибухів, а після того, як російські снаряди влучили в сусідні будинки, матір попросила екстрену евакуацію. Врятувати дітлахів допоміг спецекіпаж "Білий янгол", а влада підготувала для родини житло в Черкаській області. Щоб діти не сумували в дорозі, поліцейські привезли їм подарунки та повітряні кульки", - сказано в повідомленні.

В поліції зазначають, що селище Нью-Йорк Торецької громади нещадно обстрілюють окупанти – ракетами, важкою артилерією, реактивними системами залпового вогню. Під час одного з недавніх ударів було пошкоджено понад 20 житлових будинків.

Мати дітей зазначає, що були сильні прильоти неподалік, і всі вони дуже боялися. "У нас на вулицю не вийдеш, небезпечно, садки всі зачинені, розвитку немає – тільки вдома сидимо", - сказала вона.

Також мати розповіла, що сховатися від обстрілів родині немає де, а коли ставало гучно, старша сестра заводила молодших до будинку.

В поліції зазначають, що у населеному пункті залишається ще багато дітей, які живуть під загрозою загибелі. "Діти не повинні бути на війні. Вони мають перебувати у безпечному середовищі. Тому робимо все, що від нас залежить, аби в гарячих зонах не залишилося жодної дитини", - зазначає учасник евакуаційної групи "Білий Янгол" Павло Дяченко.

Примусова евакуація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Вона здійснюватиметься у супроводі одного з батьків або іншого законного представника.

4 квітня у Міністерстві реінтеграції повідомили, що у 21 населеному пункті Донецької области оголошено примусову евакуацію дітей.

Зазначалося, що дітей вивозять на броньованих автомобілях евакуаційні екіпажів поліції "Білі янголи".

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