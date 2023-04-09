У місті залишаються четверо дітей.

В Авдіївці Донецької області поліцейські розшукують чотирьох дітей, яких батьки переховують від примусової евакуації. Правоохоронці закликають їх виїжджати та не дати дітям загинути.

"Двох дітлахів "Білі Янголи" вже розшукали й зараз вмовляють родину евакуюватися. Окрім того, під час нового рятувального рейсу правоохоронці вивезли подружжя зі 100-річного будинку та відвідали волонтерський пункт, який підтримує життя мешканців Авдіївки. Евакуація дитини з "гарячої точки" – це квест, який починається з пошуків", – повідомляє поліція Донецької області.

Зазначається, що був випадок, коли сім’я підмовила мешканців цілої вулиці надати неправдиву інформацію – нібито вони разом з дитиною вже виїхали.

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"На другому етапі поліція вмовляє дорослих виїхати та пояснює, що ніхто не буде розлучати їх з малечею, адже евакуація дітей відбувається тільки разом з рідними або одним з них. Завершується операція з порятунку вивезенням родини у безпечне місце та організацією допомоги для неї. Цього разу "Білі Янголи" намагаються врятувати дворічного Єгора та його старшу сестру-шестикласницю. Попри щоденні обстріли, їхні батьки воліють залишатися вдома. Поліцейські роз’яснили дорослим їхні права та обов’язки щодо дітей і механізм обов’язкової евакуації. Родині дали час на збирання речей і проінформували, що влада забезпечить їх всім необхідним. Поліція закликає батьків не дати дітям загинути та погодитися на виїзд", – зазначили правоохоронці.

Евакуація дітей з прифронтових міст

На початку квітня у 21 населеному пункті Донеччини було оголошено примусову евакуацію дітей. За даними ОВА, там досі проживають 126 дітей.

Раніше рішення про обовʼязкову евакуацію дітей ухвалили в Словʼянську Донецької області. За даними влади, станом на початок квітня у Слов’янській громаді залишалися 23 родини, де виховують 34 дитини з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

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