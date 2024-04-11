Евакуювати планують 182 дитини.

У Харківській області оголосили про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області. Він зазначає, що Харкова це не стосується.

"Мова йде лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини. Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей", - додав Синєгубов.

Примусова евакуація на Харківщині: що відомо

Восени Рада оборони області оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.

На початку березня стало відомо про введення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.

Також було оголошено про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів.

Минулого тижня Синєгубов повідомив, що вони обговорюють введення примусової евакуації із Золочівського напрямку.

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