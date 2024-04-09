Президент каже, що Україна має максимально захистити свої міста від Путіна.

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо захисту міст України й акцентував - Російська Федерація атаками намагається витіснити людей з Харкова та області.

Про це глава держави сказав у зверненні до українців. Президент розповів, що ознайомився з будівництвом фортифікацій на Харківщині. "Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється", - відзначив Зеленський.

Як розповів президент, він провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів.

"Пишаюся нашими харків’янами! Я вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову, області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Доповідали щодо фізичного захисту енергооб’єктів, відновлення мереж. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки", - наголосив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що урядовці окремо працюють над допомогою місту та області, щоб подолати наявні енергетичні виклики. "Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування. Всі деталі урядовці оприлюднять", - додав президент.

Крім того, Зеленський провів зустріч із підприємцями Харківщини. Він вдячний усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя.

"Мета Росії абсолютно очевидна - вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, президент у Харкові відзначив представників Збройних Сил України, Національної гвардії, поліції, ДСНС, які допомагають рятувати життя, захищають Україну.

"Вручив державні нагороди. Але насправді все місто, уся Харківщина заслуговує на нашу вдячність, на нашу повагу - як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", - додав Зеленський.

На переконання глави держави, всі партнери України у світі мають знати, що довіру до них та майбутнє демократичного, вільного світу можна здобути саме зараз і саме в таких містах, як Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон та багато міст Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпровщини. "Усі, де потрібна ППО, усі, які потребують політичної волі світу - рішень, щоб жити, щоб перемогти російський терор. Є й наші рішення для посилення ППО тут, у Харкові", - заявив Зеленський.

Зеленський пообіцяв посилити захист Харківщини

Сьогодні Зеленський також наголосив на тому, що російські загарбники мають бачити - Україна готова оборонятися і зводить міцні фортифікаційні споруди.

Напередодні, 8 квітня, Зеленський повідомив про наміри зміцнити сили протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Харківщині. Українським дипломатам доручено працювати з міжнародними партнерами для отримання нових систем ППО.

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