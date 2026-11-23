Україна передавала США перелік населених пунктів, де можна було би влаштувати гуманітарне припинення вогню, але тоді Кремль відкинув можливість евакуації звідти українців.

Україна запропонувала провести евакуацію місцевих жителів з 15 окупованих населених пунктів Херсонської та Запорізької областей, які розташовані вздовж річки Дніпро. Це дозволяє влаштувати локальне припинення вогню без загрози безпосереднього зіткнення ворогуючих сторін. Однак на Донеччині, як того вимагав Кремль, провести подібну евакуацію не вдасться, повідомляє Інтитут вивчення війни (ISW).

Аналітики пояснили, що в Донецькій області забезпечити стабільну лінію фронту неможливо.

Видання розповіло, що згідно з пропозицією президента України Володимира Зеленського від 21 листопада, йдеться про Раденськ, Костогризове, Голу Пристань, Стару Збурівку, Нову Збурівку, Гладківку, Великі Копані, Кардашинку та Велику Кардашинку на Херсонщині і Кам'янське, Верхню Криницю, Василівку, Маячку, Златопіль та Дніпрорудне на Запоріжжі.

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До цього Зеленський поділився, що Україна передавала США перелік населених пунктів, де можна було би влаштувати гуманітарне припинення вогню, але тоді Кремль відкинув можливість евакуації звідти українців. Зазначається, що на нову пропозицію в Москві поки що не відреагували.

Аналітики ISW наголосили, що географія пропонованих для евакуації населених пунктів є значною, тоді як припинення вогню можливе тільки в обмеженій зоні бойових дій завдяки тому, що річка Дніпро забезпечує стабільну лінію фронту.

"Усі 15 населених пунктіврозташовані або безпосередньо вздовж берега річки Дніпро або Каховського водосховища, як-от Олешки,або за кілька кілометрів на південь від річки Дніпро в ближньому тилу Росії. Припинення вогню для евакуації цивільного населення можливе в цих районах лише тому, що річка Дніпро та Каховське водосховище є основними водними перешкодами, що перешкоджають активним наземним бойовим діям вздовж нинішніх ліній контролю", - вказується в повідомленні.

На думку аналітиків, припинення вогню в цих районах вимагатиме від російських та українських сил домовленостей про припинення ударів та мінімально впливатиме на активні наземні операції.

З цієї причини вони не вірять в можливість припинення вогню в районах, де географія поля бою не забезпечує стабільної лінії фронту. Уточнюється, що мова йде про пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести локальне перемир'я в Костянтинівці.

Гуманітарна місія в Костянтинівці: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що на спільній пресконференції зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером російський диктатор Володимир Путін запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки на Донеччині за досвідом Олешків. Очільник Кремля заявив, що РФ нібито повністю контролює Костянтинівку і готова забезпечити безпеку гуманітарної місії. Путін навів дані, що в місті лишається до 500 цивільних. За його словами, російським окупантам треба до 5 діб на розмінування міста.

Також ми писали, що на думку президента України Володимира Зеленського, Росія хоче використати ідею гуманітарної місії в Костянтинівці, щоб домогтися виходу українських військ із міста та захопити його. Зеленський зазначив, що російські війська вже півтора року не можуть захопити Костянтинівку. Він припустив, що якщо б Росію справді турбувала доля цивільних, росіяни могли б запропонувати гуманітарні операції в інших населених пунктах, зокрема поблизу Олешок на Херсонщині.

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