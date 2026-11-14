Зеленський пояснив, навіщо Путіну потрібна 'гуманітарна місія' в Костянтинівці

Наступними цілями окупантів можуть стати Краматорськ і Слов’янськ.

Росія хоче використати ідею гуманітарної місії в Костянтинівці Донецької області, щоб домогтися виходу українських військ із міста та захопити його, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"Російська історія про "мирне населення" в Костянтинівці – це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може. Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки, а вони зайшли і таким чином окупували все місто", - сказав він.

Президент зазначив, що російські війська вже півтора року не можуть захопити Костянтинівку. За цей час вони зазнали значних втрат. За його словами, лише у жовтні втрати Росії становили 54 тисячі військових убитими та важко пораненими. Зеленський назвав це найбільшими місячними втратами окупантів за всі майже п’ять років війни

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Глава держави наголосив, що якби Росію справді турбувала доля цивільних, росіяни могли б запропонувати гуманітарні операції в інших населених пунктах, зокрема поблизу Олешок на Херсонщині.

Зеленський відмітив, що попросив Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого надати перелік населених пунктів, де заблоковане цивільне населення, діти. Україна передала американській стороні інформацію про сім-вісім таких населених пунктів, однак Росія не запропонувала провести гуманітарні операції в жодному з них.

"А що вони запропонували? Костянтинівку. Навіщо? Бо після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов’янськ. Вони хочуть знищити ці міста, вбити усіх наших людей. Ідея у них така", - зазначив Зеленський.

Операція в Костянтинівці - останні новини

12 листопада очільник Кремля Володимир Путін запропонував організувати так звану гуманітарну місію з Костянтинівки на Донеччині за досвідом Олешків.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Костянтинівка, яке контролюється Силами оборони України, не входить до переліку міст, які розглядаються для проведення гуманітарної місії за прикладом окупованих Олешок на Херсонщині.

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