Евакуація цивільних з окупованих територій стане системною: Лубінець озвучив подробиці

Він зазначає, що буде створений окремий Центр при Омбудсману.

На базі інституції Омбудсмана буде створено окремий Центр повернення цивільних громадян України з російських в’язниц та тимчасово окупованих територіях. Про це на пресконференції повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, гуманітарна місія в Олешках показала, що в Україні недостатня координація зусиль по поверненню цивільних заручників, які перебувають в російських в’язницях, а також цивільних, які перебувають на тимчасово окупованій території України.

"Пройшовши цей шлях і сам особисто, і з командою Омбудсмана в Україні, і з нашими колегами з різних країн, я ухвалив рішення і сьогодні офіційно заявляю, що на базі нашої інституції буде створено окремий Центр повернення цивільних громадян України", - наголосив Лубінець. При цьому додав, що в них вже є "подібний пілот" - Центр захисту прав дитини.

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Лубінець також розповів, що він домовився з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою про те, що сторони щонайменше раз на місяць будуть надсилати додаткову допомогу цивільним у цьому регіоні.

"Не рідше, ніж один раз на місяць, щоб дійсно все, що треба для виживання громадян, які прийняли особисте рішення залишитись в Олешках, - щоб вони мали хоч якісь елементарні речі", – додав Лубінець.

Гуманітарна операція в Олешках

Як повідомляв УНІАН, перша леді США Меланія Трамп заявила, що в рамках гуманітарної місії під час перемир'я в Олешках на Херсонщині було евакуйовано майже 800 людей. Це значно менше, ніж залишкове населення міста та околиць. яке оцінюється у кілька тисяч осіб.

Зокрема ЗМІ повідомляють, що в окупованих Олешках та навколишніх селах досі залишаються люди, які хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію, але не можуть зробити цього через страх фільтрації, відсутність коштів або складні й небезпечні маршрути через заміновані дороги. Серед тих, хто не зміг виїхати, є волонтерка, яка після поранення відмовилася від евакуації, оскільки їй не дозволили забрати із собою всіх 70 тварин, про яких вона піклується.

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