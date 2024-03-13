Андрій Юсов зазначив, що події в цих областях Росії мають серйозне військове і політичне значення.

Заклик про евакуацію населення двох областей Росії, щоб уникнути жертв - серйозна заява. Події на території РФ можуть свідчити про продовження внутрішніх конфліктів.

"Є спільна заява РДК, Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" із закликом до мешканців Бєлгородської та Курської області евакуюватись з цих територій. До влади цих регіонів врятувати життя їх людей. Це дуже серйозна і вагома заява", - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ці події свідчать про продовження внутрішніх конфліктів на території РФ, які загострилися і розростаються після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Юсов наголосив, що ці події, безумовно, мають серйозне військове і політичне значення.

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"Я думаю, що вчора і сьогодні тисячі та мільйони українців з вдячністю дивилися на героїчні дії бійців РДК, Легіону "Свобода Росії", "Сиббата", тому що вони показують, що той, хто приносить війну у чужий дім, власне кличе її до себе. І це те, що зробив Путін і те, що відчули на собі за ці дні росіяни", - наголосив розвідник.

Операція добровольців в РФ - останні новини

Вранці 12 березня бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" звернулися до мирних росіян, які мешкають у Бєлгороді та Курську, а також до влади цих регіонів. Бійці попередили, що завдаватимуть ударів по військових об'єктах, які окупанти облаштували поміж цивільними.

Задля уникнення жертв серед цивільного населення, бійці закликали всіх негайно залишити міста. Добровольці окремо закликали місцеву владу організувати евакуацію.

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