Бійці закликають місцевих негайно евакуюватися, задля уникнення жертв серед мирного населення.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон звернулися до мирних росіян, які мешкають у Бєлгороді та Курську, а також до влади цих регіонів. Бійці попередили, що завдаватимуть ударів по військових об'єктах, які окупанти облаштували поміж цивільними.

"Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ", - йдеться у заяві, опублікованій в Telegram-каналі легіону.

Задля уникнення жертв серед цивільного населення, бійці закликали всіх негайно залишити міста. Добровольці окремо закликали місцеву владу організувати евакуацію.

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Рейд на територію Росії

Вранці бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олександр Барановський розповів, що у російському генштабі певна паніка, бо вони не очікували на відкриття другого фронту в цих областях. За його словами, офіційна Москва поки що мовчить, як зазвичай роблять вигляд, що нічого не відбувається.

Він зауважив, що бійці Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону, які є громадянами Росії, вирішили перейти російський кордон з України, і саме таким чином – зі зброєю – "проголосувати" на виборах президента Росії проти режиму Путіна.

У Сибірському батальйоні ж повідомили, що росіяни не очікували атаки. Зокрема, ворожі військові поспіхом залишили свій командний пункт та втекли.

Сьогодні стало відомо, що бійці-добровольці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий пункт управління під час рейду на територію РФ.

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