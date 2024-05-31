Президент зазначив, що цього року Україна отримає не так багато винищувачів, аби встановити паритет з російською авіацією у небі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що наразі невідомо, чи дозволять Україні бити з винищувачів F-16 по об'єктам на території Російської Федерації. Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції учасників третього саміту Україна - Північна Європа.

"Станом на сьогодні, я не знаю деталей, як ми зможемо використовувати наші майбутні винищувачі F-16. Хороший крок полягає у тому, що вони надійдуть до нас, і деякі з них у нас будуть вже у цьому році. Чи буде їх достатньо? Ні. Чи буде у нас їх забагато? Ні. Я думаю, буде не так багато, щоб мати паритет у небі з Росією", - відзначив Зеленський.

При цьому, за його словами, він не впевнений, що на сьогодні Україна отримала можливість використовувати ці винищувачі для ударів на території Росії.

Відео дня

"Ми подивимося", - додав президент.

Водночас, глава держави висловив позицію, що застосування будь-якого західного озброєння для ударів по території Росії є питанням часу.

"Я так думаю, бо інакше не йдеться про справедливий мир", – сказав президент і пояснив, що наразі Росія може обстрілювати українську територію зі своєї території, а Україна не може належно реагувати на ці атаки: "Це не є нормальним".

Він сказав, що висловив своїм колегам зі Скандинавських країн бачення, яким чином можна боротися з Росією у ситуації, коли російські літаки впродовж місяця запускають по об'єктам в Україні 3 тисяч 200 керованих авіаційних бомб.

У цьому зв'язку, як додав Зеленський, постає питання, як Україна може захищатися, коли росіяни атакують з дистанції 100 кілометрів з російської території. Зокрема, у цій ситуації, за словами президента, треба збивати російські літаки над російською територією.

Окрім того, глава держави прокоментував ситуацію про те, що Швеція не поспішатиме передавати Україні винищувачі Gripen.

Як сказав Зеленський, він обговорив це питання з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Моя позиція така: зараз наші пілоти проходять навчання на F-16 з часу ухвалення позитивного рішення прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у серпні минулого року. Тепер вони завершують (навчання). Це - один рік. Це не залежить від Метте або від мене. Це залежить від цього процесу. Процес навчальної місії дуже повільний. Моя позиці полягає у тому, що ми повинні змінити процес. Це дуже складно. Ми повинні говорити з усіма союзниками... Але я думаю, що у цьому проблема", - сказав Зеленський.

Водночас, як сказав президент, якщо Україна може розраховувати на позитивне рішення у майбутньому щодо шведських винищувачів, то навчання треба починати.

"Бо якщо ми розпочнемо навчання після того, як надійдуть F-16 – це займе принаймні один рік і більше. Саме тому, я думаю, що найсильнішим рішенням для нас буде можливість тренуватись на шведських винищувачах паралельно з F-16", - наголосив Зеленський.

F-16 для України - актуальне

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти Росії в небі. Як уточнив президент, росіяни використовують 300 літаків на території України.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо нещодавно сказав що Київ зможе використовувати багатоцільові винищувачі F-16 від Бельгії на українській території. Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року, й до 2028 року надасть Україні 30 винищувачів F-16.

За даними видання Forbes, після озвученого і задекларованого наміру Бельгії щодо передачі Україні винищувачів F-16, загальна кількість цих літаків, які Україна має отримати, починаючи з цього літа, збільшилася до 85.

Вас також можуть зацікавити новини: