Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо". "Сирський повідомив про те, що знищено комплекс С-300 на Донеччині. Пізніше радник мера Маріуполя уточнив, що це відбулося поблизу Мангуша. Ці комплекси ворог використовує для прикриття об'єктів та ураження в режимі земля-земля наших об'єктів. Сирський сказав, що за певний проміжок часу було знищено близько 20 комплексів та 15 радіолокаційних станцій ворога. Це свідчить про те, що українська сторона системно виводить з ладу комплекси ППО противника. Це також може бути пов'язано з підготовкою до використання у перспективі літаків, тобто розчистити небо для F-16", - пояснив ситуацію Згурець.

Він нагадав, що 12 липня також була інформація, що на летовищі в Маріуполі знищено російський комплекс С-300В. "Зокрема, було пошкоджено і знищено радіолокаційні станції цього комплексу", - зазначив експерт.

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Він висловив переконання, що це свідчить про проведення системної і послідовної роботи щодо послаблення російської системи ППО.

Війна в Україні: новини

Поки ЗСУ відбивали наступ окупантів на Авдіївку, ще одна частина росіян зробила менш масштабний, але не менш дорогий напад на Новомихайлівку. Як пише Forbes, приблизно в той самий час, коли в середині квітня окупанти захопили те, що залишилося від Авдіївки, вони окупували і Новомихайлівку. Перша битва обійшлася їм дорожче, але тільки в чистому вигляді, а за масштабом бою такою ж кровопролитною була і шестимісячна битва за Новомихайлівку.

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