Журналісти дізналися, якою ціною росіяни змогли окупувати ще одне місто на Донбасі.

Поки ЗСУ відбивали наступ окупантів на Авдіївку, ще одна частина росіян зробила менш масштабний, але не менш дорогий напад на Новомихайлівку.

Як пише Forbes, приблизно в той самий час, коли в середині квітня окупанти захопили те, що залишилося від Авдіївки, вони окупували і Новомихайлівку. Перша битва обійшлася їм дорожче, але тільки в чистому вигляді, а за масштабом бою такою ж кровопролитною була і шестимісячна битва за Новомихайлівку.

Цілком можливо, що під час захоплення Авдіївки РФ втратила понад 40 тис. військовослужбовців - третину вбитими, дві третини пораненими - плюс понад 1000 одиниць техніки.

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Тим часом у районі Новомихайлівки ЗСУ списали понад 300 ворожих транспортних засобів. Це означає, що втрати окупаційних військ становлять близько 13 тис. убитими і пораненими. "Втрати українців в обох боях були набагато меншими", - зазначило видання.

Журналісти зазначили, що наприкінці минулого року сім російських полків і бригад, зокрема злощасна 155-та бригада морської піхоти, атакували український гарнізон у Новомихайлівці, що складався з двох діючих бригад. Бойові дії були нещадними. Окупанти втрачали танки, зокрема Т-54 1950-х років, Т-62 1960-х років і новіші Т-72 і Т-80. Українські міни, артилерія та безпілотники підбили десятки танків, але росіяни продовжували наступати. Як і в битві за Авдіївку, в окупантів закінчилася спеціальна бронетехніка, і вони задіяли чимало саморобних машин як заміну.

Важкі втрати, яких ЗСУ завдали росіянам, зупинили, але не запобігли окупації Новомихайлівки в середині квітня цього року.

Як і в Авдіївці, українським військовим, які обороняли Новомихайлівку, дуже не вистачало артилерійських снарядів і протитанкових ракет, здебільшого через тривалу відсутність допомоги США, яку блокували дружні до Росії законодавці-республіканці. "Ця блокада нарешті закінчилася, коли російські війська увійшли в Новомихайлівку", - констатувало видання.

"Ціною 320 машин і тисяч військовослужбовців за шість місяців росіяни просунулися на 6 км углиб і через Новомихайлівку. Чи варті руїни міста тієї ціни, яку заплатила Росія - це питання, на яке можуть відповісти тільки росіяни", - підсумували журналісти.

Прихована мобілізація в РФ

Російський диктатор Володимир Путін піде на розширення мобілізації і наразі в планах набрати 350 тисяч новобранців - це тільки перший етап.

Уряд РФ впроваджує "систему обміну інформацією" між міністерством оборони і ФСБ для передачі докладної інформації про потенційних призовників до прикордонної служби ФСБ і не допустити їхньої втечі з країни. Система має бути повністю функціональною до осені 2024 року.

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