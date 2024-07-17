Поки ЗСУ відбивали наступ окупантів на Авдіївку, ще одна частина росіян зробила менш масштабний, але не менш дорогий напад на Новомихайлівку.
Як пише Forbes, приблизно в той самий час, коли в середині квітня окупанти захопили те, що залишилося від Авдіївки, вони окупували і Новомихайлівку. Перша битва обійшлася їм дорожче, але тільки в чистому вигляді, а за масштабом бою такою ж кровопролитною була і шестимісячна битва за Новомихайлівку.
Цілком можливо, що під час захоплення Авдіївки РФ втратила понад 40 тис. військовослужбовців - третину вбитими, дві третини пораненими - плюс понад 1000 одиниць техніки.
Тим часом у районі Новомихайлівки ЗСУ списали понад 300 ворожих транспортних засобів. Це означає, що втрати окупаційних військ становлять близько 13 тис. убитими і пораненими. "Втрати українців в обох боях були набагато меншими", - зазначило видання.
Журналісти зазначили, що наприкінці минулого року сім російських полків і бригад, зокрема злощасна 155-та бригада морської піхоти, атакували український гарнізон у Новомихайлівці, що складався з двох діючих бригад. Бойові дії були нещадними. Окупанти втрачали танки, зокрема Т-54 1950-х років, Т-62 1960-х років і новіші Т-72 і Т-80. Українські міни, артилерія та безпілотники підбили десятки танків, але росіяни продовжували наступати. Як і в битві за Авдіївку, в окупантів закінчилася спеціальна бронетехніка, і вони задіяли чимало саморобних машин як заміну.
Важкі втрати, яких ЗСУ завдали росіянам, зупинили, але не запобігли окупації Новомихайлівки в середині квітня цього року.
Як і в Авдіївці, українським військовим, які обороняли Новомихайлівку, дуже не вистачало артилерійських снарядів і протитанкових ракет, здебільшого через тривалу відсутність допомоги США, яку блокували дружні до Росії законодавці-республіканці. "Ця блокада нарешті закінчилася, коли російські війська увійшли в Новомихайлівку", - констатувало видання.
"Ціною 320 машин і тисяч військовослужбовців за шість місяців росіяни просунулися на 6 км углиб і через Новомихайлівку. Чи варті руїни міста тієї ціни, яку заплатила Росія - це питання, на яке можуть відповісти тільки росіяни", - підсумували журналісти.
Прихована мобілізація в РФ
Російський диктатор Володимир Путін піде на розширення мобілізації і наразі в планах набрати 350 тисяч новобранців - це тільки перший етап.
Уряд РФ впроваджує "систему обміну інформацією" між міністерством оборони і ФСБ для передачі докладної інформації про потенційних призовників до прикордонної служби ФСБ і не допустити їхньої втечі з країни. Система має бути повністю функціональною до осені 2024 року.