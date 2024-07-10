США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія, оголосили про надання нам систем протиповітряної оборони.

У найближчі місяці США та їхні союзники передадуть десятки тактичних систем протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров, розповідаючи про початок роботи на Вашингтонському саміті НАТО.

Він зазначив, що країни Альянсу, зокрема США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія, оголосили про надання Україні систем протиповітряної оборони.

"Рішення включає додаткові батареї Patriot, систему SAMP-T та компоненти для їхньої роботи. Ці системи допоможуть захистити наші міста, мирних жителів та критичну інфраструктур", - сказав Умєров.

Відео дня

За його словами, також у найближчі місяці США та їхні союзники передадуть десятки тактичних систем ППО, таких як NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. "Це значно підсилить нашу оборону. Висловлюємо окрему подяку Канаді, Норвегії, Іспанії, Великій Британії та іншим державам за надання цих систем і перехоплювачів", - наголосив міністр.

Умєров подякував всім країнам, які долучились до Ініціативи негайної дії з ППО, яка зібрала понад $1 мільярд на підтримку ППО України.

Союзники з НАТО нададуть Україні додаткові засоби ППО

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначив, що надання союзниками з НАТО додаткових засобів ППО допоможе нашій країні, однак його ніколи не буває достатньо.

Він зазначив, щоросійські загарбники використовують різну нову зброю, тому також треба рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки щодо ППО різних типів.

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що союзники з НАТО нададуть українській державі додаткові стратегічні системи ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: