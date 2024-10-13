'F-16 показав зуби': російський Су-34 програв битву з українським винищувачем, - Forbes

Це стане першим випадком, коли американський літак здобув перемогу над пілотованим російським винищувачем.

Популярний російський Telegram-канал Fighterbomber, який веде колишній російський військовий льотчик, вчора над Україною було збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Канал опублікував фотографію збитого Су-34. Офіційних заяв з цього приводу від Міністерства оборони Росії не було, як і від України. Однак деякі промосковські Telegram-канали повідомляли, що літак збили приблизно за 50 км від лінії фронту, і що це зробив американський винищувач F-16 Fighting Falcon, пише Forbes.

"F-16 показав свої зуби"

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли передати Україні понад 90 F-16 після того, як президент США Джо Байден схвалив передачу багатоцільових бойових літаків. Перші F-16 прибули в Україну в серпні. Якщо інформація про збиття підтвердиться, це стане першим випадком, коли американський літак здобув перемогу над пілотованим російським винищувачем.

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Су-34: втрати для Кремля

Су-34, двомоторний двомісний надзвуковий винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1980-х роках для ВПС СРСР, офіційно став на озброєння в 2014 році. Цей літак вважався одним з найпотужніших у російському арсеналі, і його втрата є серйозним ударом для Москви, яка бореться з підтриманням виробництва нових літаків.

Реакція російських мілблогерів

Російські мілблогери, які ведуть активну діяльність у Telegram і часто відкрито критикують дії російських військових, відразу відреагували на втрату літака. Канал VDV for Honesty and Justice попередив, що "НАТО відправило F-16 на полювання" і що такі втрати лише збільшаться.

Примітно, що мілблогери уникають критики на адресу диктатора Володимира Путіна, фокусуючи свою незадоволеність на військовому командуванні. Як зазначив експерт з національної безпеки Метью Шмідт, вони критикують армію за некомпетентність, але підтримують Путіна, закликаючи його до кадрових змін у військових структурах.

Виклик для Кремля

Швидке поширення новин через Telegram та інші соціальні медіа випереджає офіційні заяви Кремля. Як зазначив Роджер Ентнер, аналітик соціальних медіа, "смартфони та соцмережі дають кожному мегафон, за допомогою якого інформація поширюється миттєво", що є викликом для тоталітарних режимів, які покладаються на контроль інформаційних потоків.

Втрати російської авіації

У серпні українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на території Курської області.

11 вересня українські розвідники під час операції в акваторії Чорного моря збили російський бойовий літак Су-30СМ. Загалом від початку війни, за даними Генштабу, Росія втратила вже 369 літаків.

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