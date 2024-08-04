Самооборона, встановлена на пілонах, може заглушити і відвернути російську ППО.

Україні передали колишні данські F-16 з усіма поліпшеннями, які можна очікувати. Плюс на них було встановлено додаткове обладнання, яке може бути дуже корисним для пошарпаних війною українських ВПС.

Як пише Forbes, судячи з оприлюднених знімків, українські F-16 оснащені керованими ракетами AIM-9 з інфрачервоним наведенням і керованими за радіолокаційним випромінюванням AIM-120, що підкреслює можливу роль F-16 у протиповітряній обороні.

Журналісти видання також звернули увагу на пілони ракет. "Пілони в середній частині крила включають вбудовані засоби самооборони - критично важливі системи для винищувачів, що діють у небезпечному повітряному просторі. І для ясності: зараз немає повітряного простору у світі більш небезпечного, ніж над Україною", - зазначило видання.

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Ці засоби захисту включають інтегровану систему розподілу пілонів та інтегровану систему електронної боротьби пілонів: PIDS і ECIPS. Обидва виробляються спільно ізраїльською фірмою Elbit і партнером Terma в Данії. Європейські оператори F-16 почали встановлювати модернізовані пілони кілька років тому.

PIDS викидає металеві відбивачі і палаючі ракети, щоб обдурити зенітні ракети, що наближаються, з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням. ECIPS містить пасивний захист, що доповнює активні відбивачі і ракети, включно з глушником AN/ALQ-162 для придушення радарів на землі, а також систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для запуску пасивного захисту.

Разом PIDS і ECIPS забезпечують F-16 комплексний захист від широкого спектра ворожих ракет. Для українських ВПС ці засоби самооборони задовольняють нагальну потребу.

"Неминуче, що окупанти зіб'ють деякі, можливо, багато, F-16. Але PIDS і ECIPS можуть відтермінувати ці втрати і врятувати життя пілотів", - констатувало видання.

"Наскільки ефективними будуть PIDS і ECIPS, багато в чому залежить від того, як українці розгорнуть F-16. Якщо винищувачі здебільшого виконуватимуть місії ППО в глибині української території, їм, можливо, доведеться мати справу тільки з найбільш далекобійними російськими ракетами. Але якщо F-16 виконуватимуть багато місій з атаки наземних цілей прямо над лінією фронту, вони зіткнуться з набагато сильнішим вогнем противника", - зазначило видання.

Винищувачі F-16 в Україні

Наприкінці липня у ЗМІ повідомили, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Тоді йшлося, що ЗСУ отримали нібито 6 винищувачів від Нідерландів.

А сьогодні в День Повітряних сил України показали перші винищувачі F-16, які передали західні партнери. Цим Україна офіційно підтвердила, що винищувачі вже готові до роботи.

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