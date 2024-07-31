За інформацією видання, сучасні військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Україна вже виконала свої перші бойові завдання на F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів американського виробництва. Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, сучасні військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони". Представник українських військово-повітряних сил "цього не заперечив".

Зазначається, що Україна очікує отримати 79 винищувачів F-16 з Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. Олексій Неїжпапа, командувач ВМС України, заявив, що літаки допоможуть кинути виклик "повному домінуванню" Росії в небі над Чорним морем. Але західні авіаційні експерти застерігають, що військові літаки не стануть для українців чимось, що забезпечить перемогу у війні.

Відео дня

Раніше у ЗМІ повідомляли, що лише шість українських пілотів отримали кваліфікацію для польотів на F-16, а це означає, що вони зможуть здійснювати лише обмежену кількість вильотів на день. Також існують думки, що літаки будуть обмежені роллю протиповітряної оборони через загрозу, яку становлять російські зенітно-ракетні комплекси, розташовані ближче до лінії фронту.

Новина доповнюється...