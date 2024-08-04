Система дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти їм.

Українські винищувачі F-16 отримали важливе обладнання для протидії російським ракетним атакам.

Як пише "Мілітарний", пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад вдалося ідентифікувати з відео, оприлюднених на офіційному каналі президента України у Телеграм.

Зазанчається, що пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16 замовляли Данія, Норвегія , Нідерланди та Бельгія у 2018 році. Всі вони мали передати Україні F-16, тому не можна сказати, літак від якої з цих країн показаний сьогодні.

Відео дня

"Щодо важливості MWS, то вона забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти їм", - пише "Мілітарний".

Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) – як працює система

Зазначається, що система складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонів, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.

Комп’ютер встановлений в правому пілоні. Система AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії, розміщену у кабіні пілота.

"Після цього система вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+. Відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразили ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача", - пише "Мілітарний".

Наразі Terma постачає комплекти Flare-Up для F-16 Авіації Національної гвардії США.

F-16 вже в Україні

Наприкінці липня у ЗМІ повідомили, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Йдеться про нібито шість літаків від Нідерландів. Літаки вже встигли попрацювати в українському небі як ППО, повідомили журналісти The Telegraph.

4 серпня, у день Повітряних сил, українці побачили перші кадри польоту винищувачів F-16.

Тим часом Інститут вивчення війни повідомив, що Україна поки не зможе інтегрувати F-16 у звичайні завдання. Причиною є те, що для реалізації задумів щодо використання західних винищувачів Україні необхідна більша кількість бортів.

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