Наголошують, що не потрібно очікувати швидкого ефекту після передачі Україні партнерами літаків.

Швидкого ефекту від винищувачі F-16, які мають надійти від партнерів, очікувати не варто. Про це сказав речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми маємо розуміти, що льотчики мають освоїтися в повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань дещо інакше, а ніж навчально-тренувальні польоти", - підкреслив він. Також зазначив, що потрібно розуміти, що Україна поступово отримуватиме F-16, а для ефективного виконання завдань різної складності необхідно багато таких літаків. "Звісно, що все залежить від їх кількості, якої модифікації вони надійдуть в Україну", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил наголосив, що літаки використовуватимуться здебільшого для посилення нашої протиповітряної оборони, відбиття повітряного нападу прротивника і для боротьби з "малорозмірними цілями", а також для нанесення потужних ударів на лінії зіткнення по тимчасово окупованих територіях, де зосереджується велика кількість особового складу та техніки противника. "Це все залежить від того наскільки буде розвиватися подальша політична ситуація і політична воля", - зазначив він.

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Євлаш наголосив, що все залежатиме від кількості цих літаків та озброєння, яке надійде з цими літаками – якого типу будуть ракети, якої дальності. "Звичайно, що літаки це досить потужна складова, а в умовах широкого ведення бойових дій необхідно розуміти, що це багатокомпонентна складова, яка також передбачає застосування сухопутного компоненту. Ефективні і злагоджені дії призведуть до успіху", - підкреслив він. Також додав, що літаки, які оснащені новими зразками озброєння, допоможуть українській сухопутній складовій у відбитті наших територій у противника.

Відповідаючи на запитання чи може Росія зірвати своїми ударами по аеродромах, передачу літаків Україні, Євлаш відповів, що всі необхідні заходи вже проводяться для недопущення цього. "Звичайно, що ворог буде полювати на ці літаки. Не доводиться говорити, що противнику вдастся щось зірвати, бо ми і зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми, про те українська авіація продовжує досить успішно виконувати завдання", - наголосив речник Повітряних сил.

Євлаш підкреслив, що також проходить підготовка інженерів, механіків, які забезпечуватимуть обслуговування даних літаків. За його словами, підготовка пілотів вже на завершальному етапі – вони вже напрацювали необхідну кількість польотогодин.

Як повідомляв УНІАН, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що винищувачі F-16 будуть поставлені у два-три заходи у 2024 році. За його словами, перший захід має відбутися вже найближчим часом.

Найближчим часом винищувачі очікуються від Данії. Це невелика кількість. Потім - Нідерланди, які долучаються до цього. І до кінця року є ще постачання на осінь.

Мусієнко розповів, якщо у 2024 році ЗСУ отримають не менше 12 таких літаків, то це буде "дуже непогано".

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