Президент України обговорив питання передачі літаків з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом, заявив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний Метте Фредеріксену за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру. Під час зустрічі ми мали змогу обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", - зазначив він.

Зеленський додав, що окремо обговорив із прем'єр-міністром Данії затвердження переговорної рамки та початок переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні.

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F-16 для України - актуальне

Нагадаємо, днями видання Politico повідомило, що Україна та її західні союзники ведуть дискусії щодо швидкості та масштабу підготовки пілотів винищувачів F-16. Зазначалося, що у Києві вимагають від партнерів розширити програму, однак союзники кажуть, що українські пілоти ще не готові масово літати на F-16.

За словами українських урядовців, Україна має 30 пілотів, які готові розпочати навчання на цих літаках, однак через недостатню кількість місць у навчальних центрах у США та Данії вони не можуть цього зробити.

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