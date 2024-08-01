За словами Подоляка, не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх немає.

Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи публікацію Bloomberg про надходження літаків.

"Я бачу, що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки, треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі. До речі, і в публікації Bloomberg, на мій погляд, немає жодного посилання на якесь офіційне джерело. Звідки вони це взяли? Я вже не говорю про українську сторону, тому що, зрозуміло, ми не будемо це коментувати: ні "так", ні "ні", – зауважив він в етері телемарафону.

За словами Подоляка, "для нас це фактор суттєвого виживання". Тому не потрібно точно говорити, чи є в нас ці винищувачі, чи їх немає.

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"Але в них навіть немає посилання на якісь джерела на Заході. Давайте ми абстрактно скажемо, що вже F-16 є на полі бою. Так не працює система. На жаль, це спотворює інформаційний простір. На жаль, це спотворює очікування реальні. На жаль, це спотворює уяву про те, з якими складнощами сьогодні стикається Україна з точки зору забезпечення цього етапу війни необхідними типами зброї. Тому я просто раджу все ж таки чекати завжди на офіційні підтвердження", – продовжив він.

Подоляк наголосив, що західні партнери не оголошували про надходження літаків в Україну, як це було з іншими видами озброєння. Так само Україна сьогодні не робить офіційних заяв.

"Якщо будемо отримувати ті чи інші види зброї, або президент, або головнокомандувач буде це коментувати", – резюмував він.

Перші F-16 прибули в Україну: що пишуть у ЗМІ

Видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Точна кількість поставлених літаків не повідомляється, але зазначається, що їх небагато.

AP теж підтверджує, що винищувачі F-16 уже в Україні. Неясно, скільки літаків було поставлено в першому транші або які країни їх поставили. Український уряд поки не підтвердив отримання літаків.

Водночас The Telegraph пише, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. За інформацією видання, ці військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

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