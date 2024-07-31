Український уряд поки що не підтвердив отримання літаків.

Україна отримала перші винищувачі F-16, які вона шукала місяцями, щоб відбити натиск російських ракетних ударів, підтвердив представник США агентству Associated Press.

Україна вже кілька місяців підштовхує своїх західних союзників до постачання F-16 для України, заявляючи, що вони критично необхідні для відбиття натиску ракет, випущених Росією. Захід нерішуче рушив у бік поставок літаків після попередніх побоювань, що озброєння України передовою зброєю ще більше загострить війну з Росією.

США також навчають українських пілотів того, як керувати літаками, і вже випустили першу групу пілотів для їх експлуатації.

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Під час свого візиту до Вашингтона на початку цього місяця на саміт НАТО президент України Володимир Зеленський зажадав від союзників по НАТО зняти всі обмеження на використання західної зброї, зокрема, дозволити Україні використовувати західну зброю проти розширеного набору російських цілей.

Неясно, скільки літаків було поставлено в першому транші або які країни їх поставили. Український уряд не підтвердив отримання літаків.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден санкціонував відправку американських військових літаків в Україну в серпні 2023 року. Це сталося після місяців тиску з боку Києва і внутрішніх дебатів в адміністрації США, де чиновники побоювалися, що цей крок може загострити напруженість із Кремлем.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія - всі члени НАТО - зобов'язалися надати Україні понад 60 літаків. Це число непорівнянне з російським парком винищувачів, який, за оцінками, приблизно в 10 разів більший.

За словами українських чиновників, Україні необхідно не менше 130 винищувачів F-16 для нейтралізації російської повітряної потужності. F-16 можуть літати зі швидкістю, що вдвічі перевищує швидкість звуку, і мають максимальну дальність польоту понад 3200 кілометрів.

Про прибуття літаків уперше повідомило агентство Bloomberg.

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