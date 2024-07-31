Точна кількість не повідомляється, але зазначається, що їх небагато.

Перша поставка винищувачів F-16 від союзників прибула в Україну,. Це є довгоочікуваним кроком, який може підвищити здатність зруйнованої війною країни відбивати російські атаки, пише Bloomberg з поисланням на ознайомлених людей, які говорили на умовах анонімності.

Зазначається, що кінцевим терміном передачі американських військових літаків був кінець липня, і його дотримались. Точна кількість не повідомляється, але зазначається, що їх небагато.

Незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які навчалися разом із західними союзниками протягом останніх місяців, одразу використати бойові літаки чи процес займе більше часу, кажуть джерела.

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Речниця Міністерства оборони України Діана Давитян відмовилася від коментарів.

За словами журналістів, навіть якщо спочатку кількість літаків буде невеликою, з часом вони допоможуть Києву наростити потенціал, щоб підірвати повітряну перевагу Росії.

Довгий шлях до України

Щоб дістатися України, знадобилося більше року. Президент Джо Байден відмовився від своїх заперечень проти відправки F-16 в травні 2023 року. Однак амбіції України щодо F-16 стримуються наявністю злітно-посадкових смуг і запчастин. Пілоти кажуть, що F-16 можуть допомогти Україні, але російські ракети загрожують літакам.

Досі українські пілоти тренувалися на F-16 за кордоном, в тому числі в США. Тим часом поле бою змінилося: обидві сторони все більше покладаються на дешеві безпілотники, а Росія посилює свою протиповітряну оборону.

F-16 для України – останні новини

Високопоставлений представник раніше повідомляв, що США оснастять поставлені Україні винищувачі F-16 сучасним озброєнням, включно з ракетами класу "повітря-повітря".

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначає, що F-16 будуть поки без далекобійного озброєння, але навіть в такому випадку вони дозволять підвищити ефективність ударів по росіянам на фронті, оскільки можна буде викорстовувати вже наявні західні ракети на 100% їх ефективності.

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