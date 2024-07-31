Збито всі 89 БПЛА, запущені Росією по Україні, та ракету Х-59.

В ніч на 31 липня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89-ма ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару – Київщина", - зазначає він.

Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину. Олещук наголосив, що це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", - сказав він.

За його словами, з 89-ти ударних БпЛА "Shahed-131/136", виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89.

Олещук зазначив, що до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

Крім того, він опублікував відео збиття "шахеда" на східному напрямку вранці 31 липня.При цьому він нагадав, що російські дрони та ракети несуть серйозну загрозу навіть після їхнього збиття.

Удар РФ по Украні в ніч на 31 липня - головні новини

У ніч на 31 липня 2024 року російські окупаційні війська здійснили одну з наймасованіших атак на Україну ударними БПЛА на всю війну. У КМВА зазначили, що на столицю противник відправив десятки дронів. Це сьома атака міста дронами у липні. Вона стала для Києва наймасованішою за 2024 рік за кількістю безпілотників.

Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

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