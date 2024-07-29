Зокрема, президент і головнокомандувач ЗСУ навідали передовий командний пункт СОО в районі Вовчанська.

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський приїхали на передову на Харківщині.

Глава держави оприлюднив відповідне відео з Харківського напрямку під час привітання військовослужбовців із днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Район Вовчанська. Честь бути сьогодні тут і привітати наших воїнів ССО із професійним днем, відзначити їх державними нагородами", - повідомив Зеленський.

Президент подякував воїнам за хоробрість, за героїчні операції як у тилу ворога, так і під час захисту й деокупації наших міст і сіл.

У своєму зверненні глава держави назвав Харківський напрямок одним із найскладніших.

"Уся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо", - відзначив Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський та Сирський заслухали доповідь командувача Сил спеціальних операцій Олександра Трепака щодо стратегії розвитку ССО та виконаних і запланованих завдань.

Також, бригадний генерал Олександр Трепак розповів про три основні напрями діяльності ССО: психологічні операції та некінетичні дії, рух опору на тимчасово окупованих територіях та дії підрозділів спецпризначення.

Крім того, було обговорено подальше реформування та розвиток спроможностей ССО згідно із сучасними викликами та з використанням найкращого світового й вітчизняного досвіду, набутого з 2014 року.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

За даними видання The Telegraph, величезний наступ російських загарбницьких військ цього літа мав покласти край війні, але великого прориву чи краху України не відбулося. Це міг бути виграшний удар, оскільки Україні не вистачає людей, боєприпасів і окопів. Втім, Росія не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ні грандіозного російського прориву, ні загального краху української лінії фронту.

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