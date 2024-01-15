На окупованій частині Херсонщини населення змушують пройти так звану паспортизацію.

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники чинять тиск на місцевих мешканців, змушуючи їх до так званої паспортизації. Про це під час брифінгу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Окупанти готуються до виборів та хочуть зробити максимально ефектну картинку – намагаються максимально прилучити людей до російського громадянства, шантажуючи їх неможливістю отримувати медичні послуги, гуманітарну допомогу, водопостачання та електрику. Також тривають потужні заходи щодо підключення населення до пропагандистських телемереж – намагаються у безкоштовний спосіб обернути людей до своєї пропаганди", - розповіла спікерка.

За даними керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, на лівобережжі Херсонщини окупанти намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.

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"Є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонщини Сальдо оголосив про те, що до 15 квітня повинні сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків, з 2007 року народження включно. Вже створюють медичні комісії, ТЦК, для того, щоб до 15 квітня мати всі списки та почати мобілізацію", – повідомив він на брифінгу.

Також, за його словами, на лівобережжі окупаційна влада почала збирати у громадян підписи на підтримку чинного президента РФ Володимира Путіна.

"Окупаційна влада почала збирати підписи в центрах на підтримку кандидата (на майбутніх виборах, які заплановані на березень – УНІАН) – російського диктатора. Колаборанти вже попідписували, інші люди не дуже хочуть займатися цим невдячним ділом", – розповів Толоконніков.

Ситуація на окупованому півдні

Нагадаємо, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як концентрується зараз російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях. За його даними, основні зусилля російських окупантів спрямовані на створення повного інформаційного вакууму для населення. Це означає, що жоден не той меседж, який потрібен російській пропаганді, не має потрапити на тимчасово окуповану територію.

Таким чином загарбники обрізали можливість вільного доступу до всесвітньої мережі інтернет, доступу до всіх відомих соціальних мереж, до телебачення та радіомовлення.

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