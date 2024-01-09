Мова йде про низку "недружніх" до Росії держав.

У консульствах Російської Федерації на території низки "недружніх держав" не організовуватимуть дільниці для голосування на виборах президента країни. Про це повідомляють "Вєдомості" з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що мова йде не про всі 49 країн, які внесені до відповідного урядового списку, але про значну їхню частину: остаточного рішення ще не ухвалено, йдуть консультації. Остаточне рішення з цього питання має бути винесено в січні.

"Причину такого рішення пояснюють міркуваннями безпеки тих, хто голосує (наприклад, у 2018 р. у Європі біля посольств збиралися черги), а також скороченням кількості консульських працівників", - пише видання.

Водночас член Центральної виборчої комісії Росії Павло Андрєєв, який відповідає за міжнародне співробітництво, повідомив ЗМІ, що крайній термін утворення виборчих дільниць за кордоном – 24 січня. При цьому ЦВК має виключне право їх утворення аж до п'яти днів до дня голосування.

"Поки що охоплення голосування за кордоном не визначене, МЗС, російські дипломатичні установи проводять велику роботу щодо взаємодії з владою країн перебування, аналізу ризиків та можливостей, щоб оцінити, як забезпечити у низці країн безпеку виборців та дільниць для голосування", - сказав чиновник.

У свою чергу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова розповіла, що відомство "наразі вивчає ситуацію".

"Ми запитуємо країни щодо забезпечення безпеки, і за підсумками міжвідомчого опрацювання буде прийнято рішення про схему організації голосування за кордоном", - пояснила Захарова.

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