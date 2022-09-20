Зазначається, що заяви колаборантів та окупантів про проведення референдумів - це лише маніпуляція.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що флешмоб "референдумів", який влаштували окупанти на захоплених територіях України свідчить про їхній страх.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами глави ОП, це лише маніпуляція російських окупантів.

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"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми..." - Описав Єрмак спроби окупантів провести псевдореферендуми про приєднання захоплених територій до РФ.

Очільник ОП наголосив, що саме так виглядає жах розгрому.

"Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - підсумував він.

Нагадаємо, 19 вересня так звана "громадська палата" в "ЛНР" звернулася до ватажка "республіки" Леоніда Пасічника щодо термінового проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії. Незабаром аналогічну заяву випустила "громадська палата "ДНР", яка звернулася до Дениса Пушиліна таким самим проханням.

Пізніше пропагандистські ЗМІ повідомили, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з пропозицією об'єднати зусилля для підготовки до псевдореферендуму про входження окупованих територій Донецької та Луганської областей України до складу РФ.

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