Місцеві "депутати" просять його терміново провести.

Так звана "Громадська палата" в "ЛНР" звернулася до ватажка "республіки" Леоніда Пасічника щодо проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Громадська палата" просить Пасічника негайно провести референдум про визнання "республіки" суб'єктом РФ. Нібито це "убезпечить територію" та "відкриє нові можливості для її відновлення".

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Глава "громадської палати" Олексій Карякін заявив, що вірить в швидке отримання відповіді на запит щодо референдуму.

Хоча у зверненні депутати вимагають "негайно" провести референдум, Карякін визнав, що говорити про дату проведення такого фейкового голосування зарано. За його словами, це "питання не одного дня".

Раніше ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що наступ Збройних сил України йде по всьому фронту. Однак, за його словами, "підстав для паніки немає".

Нагадаємо, раніше російські окупанти готували проведення "референдумів" про входження захоплених частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України до РФ. Йшлося про дату 11 вересня, але в цей день нічого не відбулося.

За словами мера Мелітополя в Запорізькій області Івана Федорова, наразі окупанти зупинилися на даті 4 листопада, але він упевнений, що завдяки успіхам контрнаступу ЗСУ псевдореферендум провести не вдасться.

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