Раніше окупанти заявляли про "референдум" 11 вересня, але сьогодні нічого не відбулося.

Російські війська та їхні посіпаки перенесли дату проведення псевдореферендуму на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей з 11 вересня на 4 листопада.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"З початку серпня рашисти почали лякати, що 11 вересня вони проведуть "референдум". Вони його хочуть провести на (окупованій) території Запорізької та Херсонської областей. Звичайно ж, це була чергова пропаганда. Їм не вдалося це провести. Сьогодні нічого не відбувається і не може відбутися", - сказав він.

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Цьому є кілька причин.

"Перш за все – наші мешканці, які перебувають на території тимчасово окупованого Мелітополя та в інших окупованих частинах Запорізької області, не хочуть приєднання до ворожої держави і показують їм свій супротив", - пояснив Федоров.

За оцінками, на участь у "референдумі" погодилось взяти тільки до 10% громадян.

"По-друге, після вдалих дій наших ЗСУ і партизанів сьогодні немає охочих брати участь у виборчих комісіях, які мають організовувати цей фейковий "референдум", - додав мер.

Наразі окупанти зупинилися на даті 4 листопада, але, упевнений Федоров, завдяки успіхам контрнаступу ЗСУ псевдореферендум провести не вдасться.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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