Ефективність "Калібрів" вже не така висока, як на початку повномасштабного вторгнення.

Російські окупанти почали використовувати акваторію Азовського моря для розміщення своїх кораблів та запуску ракет типу "Калібр" з них. Про це повідомив речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, коментуючи нічну повітряну атаку росіян.

"Чотири ракети (типу "Калібр" - ред.) було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", - сказав він.

За його словами, Повітряні сили збили всі "Калібри". Плетенчук зазначив, що ефективність цього типу ракет вже не така, як на початку повномасштабного вторгнення, і ЗСУ знають, що з ними робити.

Відео дня

"Тим не менш, цей факт теж є неприємним, тому що вони вирішили, що можуть використовувати Азов в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться", - сказав речник ОК "Південь".

Ситуація з розташуванням ракетоносіїв, за словами Плетенчука, залишається незмінною: один підводний човен знаходиться в акваторії Чорного моря, він може мати на борту до 4 ракет. Три ракетоносії знаходяться в Азовському морі, вони можуть мати на борту до 20 ракет.

Нічна повітряна атака РФ

У ніч проти 22 червня армія РФ завдала ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних областях України. Окупанти застосовували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

За словами командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних безпілотників. Усі дрони та 12 ракет українським захисникам вдалося збити.

Вас також можуть зацікавити новини: