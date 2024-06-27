Дрон здатен вражати різні цілі.

В акваторії Азовського моря використання дрону Magura залежатиме від обстановки та умов, в яких потрібно буде працювати. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністр оборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що дрон Magura здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км.

"Це буде залежати від тої обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Будь-яке застосування Magura це не лише саме бойове застосовування, а це цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдань. І від виконання кожної складової цього комплексу залежить те, де і як зможе спрацювати наш дрон", - наголосив Єрін. Відео дня

Також він розповів, що дрон здатен вражати різні цілі. "Це залежить не тільки від типу цілі, а й від того, яким чином здійснюється ураження. Бо воно може здійснюватися як одним, так і декількома дронами. А також це може бути комбінований удар по цілі. Відповідно до цього, типи цілей можуть бути абсолютно різними. Як правило, це кораблі – малі, середні", - додав Єрін. Він наголосив, що Magura є тією зброєю, яка не просто скувала Чорноморський флот РФ, а і дозволила нам забезпечити певну перевагу в Чорному морі.

Він зазначив, що однією з останніх вдосконалень дрону Magura було встановлення ракет "повітря-повітря" Р-73, які значно підвищують "живучість, захищеність і можливість ураження ворожих цілей не тільки на воді, а й в повітрі". За його словами, це один, але далеко не останній момент над яким працюють українські інженери.

В ГУР розповіли про дрони Magura V5 - деталі

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 червня, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголошував, що морська безпілотна платформа Magura V5 - це справді грізна зброя, яка нищить, насамперед, ворожий флот.

За його словами, це багатоцільова платформа, яка використовується "найбільш відомо, гучно і видовищно" як ударний морський дрон. Але це також може бути розвідувальна, евакуаційна платформа і [може] використовуватися для інших цілей.

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