Інформуючи про нинішню ситуацію в Чорному морі він повідомив, що там перебуває один ракетносій, але він вже порожній.

Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук пояснив, чому росіяни вважають Азовське море безпечнішим для свого флоту за Чорне. В ефірі телемарафону йому поставили запитання, чи можна порівнювати можливості України щодо протидії флоту РФ в Чорному та Азовському морях.

"Так, порівнювати можна. Азовське море, направду, в якомусь сенсі ближче до нас. Але ворог, в першу чергу, розраховує на більш-менш вищий рівень безпеки через закриту Керченську протоку. Вони можуть вважати, що враховуючи, що вони набудували там "парканів", звузили прохід. Звісно, це не відкрите Чорне море, в якому таких можливостей в них нема. Тому, для них, ймовірно, це безпечніше. Крім того, вони фактично там змішались з цивільними суднами і звісно це може ускладнювати роботу в разі застосування якихось систем озброєння по цих кораблях. Вони це чудово розуміють і використовують", - відповів Плетенчук.

Оцінюючи можливість того, чи можуть росіяни вивести свій флот у Каспійське море речник ВМС України зауважив, що теоретично можуть, але не весь.

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"Є така версія, що вони топчуться на виході, але не можуть ніяк наважитись покинути нашу акваторію. Теоретично, ті одиниці, які є в їх складі, вони технічно могли б туди зайти, принаймні малі кораблі. Але ви бачите, це для них не варіант. Вони готові спалити все, але не поступитися своїми імперськими амбіціями", - зазначив Плетенчук.

Інформуючи про нинішню ситуацію в Чорному морі він повідомив, що там перебуває один ракетносій, але він вже порожній.

"За уточненою інформацією, минулого разу вони пускали ракети все ж таки з Чорного моря, а не Азовського. Зараз там знаходиться порожній цей підводний човен "Варшавянка". Тобто в Чорному морі фактично зараз один корабель - це носій, але він порожній", - сказав Плетенчук.

Також, за його словами, з Азовського моря вийшов один носій вчора, повернувся до пункту базування у Новоросійськ.

"Тобто там зменшена кількість до двох носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Вважаємо, що там до 16 ракет на борту може бути. Це не враховуючи ще інших кораблів, які в принципі там перебувають з метою навчань ймовірніше за все", - розповів речник МВС.

Ситуація в Чорному морі

Раніше в червні Плетенчук розказав, що після початку повномасштабної війни Військово-морськими силами разом з іншими складовими Сил безпеки та оборони України було звільнено понад 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря. Спочатку це була північна частина, потім західна і південно-західна. Наразі Центральна частина моря також фактично вільна від присутності російських кораблів.

За його словами, можна сказати, що росіяни не присутні в Чорному морі, але зауважив про два нюанси. Перший – окупанти обрали формат такої присутності як підводні човни. Тобто надводного флоту немає, але є підводні човни. Їх загалом у складі чорноморського флоту РФ залишається станом на зараз чотири одиниці в Азово-чорноморському регіоні. З них три є носіями крилатих ракет. Щоправда, один з них не виходить в море, можливо через технічні несправності.

Плетенчук додав, що росіяни взяли собі за правило, щоб у Чорному морі постійно позмінно перебував один підводний човен і ця тактика триває уже кілька тижнів.

Він зазначив, що останні півроку ворог ховав свій флот на базі в Новоросійську і на базі в Севастополі. Однак після знищення малого ракетного корабля "Аскольд" їм стало вкрай незручно залишатись в окупованому Криму і ворог був змушений вивести ще шість одиниць. Також вони вирішили перевеcти в Азовське море ще кілька кораблів з Новоросійська – там перебуває угрупування з восьми кораблів. Це зокрема три носія крилатих ракет пректу "Буян-М" і три великі десантні кораблі. Ймовірніше за все, їх перевели туди з метою поновлення навчального процесу, припустив Плетенчук.

Однак, попри те, що в морі росіяни не можуть почуватися безпечно, в повітрі, на жаль, все ще домінує російська авіація, зауважив речник ВМС.

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