Втрата кораблів та загибель командування значно обмежили потенціал російського флоту.

Після серії втрат останнього часу Чорноморський флот Росії втратив можливість здійснювати ефективну морську блокаду України, але ще здатен вести обстріли ракетами морського базування. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка констатує, що серйозні удари по російському флоту, кульмінацією яких стало знищення його штабів 20 і 22 вересня, були значно більш руйнівними та скоординованими, ніж досі у цій війні.

За оцінкою британських військових експертів, фізичні втрати ЧФ Росії "майже напевно серйозні, але локалізовані". Тобто російский флот ще в змозі патрулювати російське узбережжя та обстрілювати ракетами Україну.

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"Проте ймовірно, що його здатність продовжувати більш широке регіональне патрулювання безпеки та здійснювати фактичну блокаду українських портів буде зменшена", – вважають британці.

Зазначається, що зараз Росія має проблеми із тим, аби захищати свої важливі об’єкти в портах та проводити планове технічне обслуговування кораблів.

"У Чорному морі йде динамічний, глибокий ударний бій. Ймовірно, це змусить Росію діяти реактивно, демонструючи, що українська армія може підірвати символічну та стратегічну потужність Кремля, зосереджену у незамерзаючому порту окупованого Севастополя", – кажуть у британській розвідці.

Проблеми російського флоту

Як писав УНІАН, останніми місяцями у росіян виникли серйозні проблеми із флотом. Так, в ніч проти 13 вересня ракетним ударом по севастопольскому судноремонтному заводу було фактично знищено російський ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". І це були далеко не перші російські втрати кораблів у цій війні.

Імовірно, не менш важливим став удар по штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня. За даними української розвідки, під час цього удару був ліквідований командувач флоту та кілька вищих офіцерів.

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