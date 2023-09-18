У мережі з'явилися детальні фотографії російського підводного човна "Ростов-на-Дону", який зазнав ракетного удару в сухому доці Севастополя минулого тижня. Знімки опублікувала група OSINT-розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).
Нові фотографії свідчать про те, що підводний човен отримав влучання як мінімум двох ракет. Одна з них вразила носову частину субмарини згори, що відразу було видно на раніше опублікованих супутникових знімках. Друге влучання припало в правий борт за рубкою, його на супутникових знімках видно не було.
Норвезький військово-морський аналітик Тур Аре Іверсен, якому CIT показали ці фото, висловив переконаність, що обидві ракети пробили корпус субмарини і завдали підводному човну внутрішніх пошкоджень. Зокрема ймовірно було зруйновано акумуляторні батареї, торпедний і житловий відсіки, а також допоміжні приміщення поруч з ними.
"За знімками із-зовні не зрозуміло, наскільки вигоріли інші відсіки – це залежить від того, чи були задраєні люки між відсіками", - відзначають в CIT.
Тур Аре Іверсен вважає, що з такими ушкодженнями субмарина вже не зможе повернутися в стрій до кінця війни. Теоретично відремонтувати підводний човен можливо, якщо доставити його на Адміралтейські верфі в Санкт-Петербурзі.
"Але швидше за все, ремонт подібного масштабу нерентабельний, і простіше побудувати новий човен цього ж класу, адже виробництво за проектом триває", – кажуть в CIT.
Удар по Севастополю 13 вересня
Як писав УНІАН, в ніч на 13 вересня по території Севастопольського судноремонтного заводу було завдано ракетного удару. Пізніше окупанти заявили про приліт 10 ракет, з яких 7 вони нібито збили.
Пізніше в той же день стало відомо, що ракетним ударом було вражено підводний човен і великий десантний корабель, які проходили планове техобслуговування в сухому доці судноремонтного заводу. Потім з'явилися і супутникові знімки, що вказують на вкрай серйозну шкоду, отриману підводним човном і БДК.