Щоб відремонтувати підводний човен, його доведеться тягнути аж до Санкт-Петербурга, що дорого і неможливо в умовах війни.

У мережі з'явилися детальні фотографії російського підводного човна "Ростов-на-Дону", який зазнав ракетного удару в сухому доці Севастополя минулого тижня. Знімки опублікувала група OSINT-розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

Нові фотографії свідчать про те, що підводний човен отримав влучання як мінімум двох ракет. Одна з них вразила носову частину субмарини згори, що відразу було видно на раніше опублікованих супутникових знімках. Друге влучання припало в правий борт за рубкою, його на супутникових знімках видно не було.

Норвезький військово-морський аналітик Тур Аре Іверсен, якому CIT показали ці фото, висловив переконаність, що обидві ракети пробили корпус субмарини і завдали підводному човну внутрішніх пошкоджень. Зокрема ймовірно було зруйновано акумуляторні батареї, торпедний і житловий відсіки, а також допоміжні приміщення поруч з ними.

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"За знімками із-зовні не зрозуміло, наскільки вигоріли інші відсіки – це залежить від того, чи були задраєні люки між відсіками", - відзначають в CIT.

Тур Аре Іверсен вважає, що з такими ушкодженнями субмарина вже не зможе повернутися в стрій до кінця війни. Теоретично відремонтувати підводний човен можливо, якщо доставити його на Адміралтейські верфі в Санкт-Петербурзі.

"Але швидше за все, ремонт подібного масштабу нерентабельний, і простіше побудувати новий човен цього ж класу, адже виробництво за проектом триває", – кажуть в CIT.

Удар по Севастополю 13 вересня

Як писав УНІАН, в ніч на 13 вересня по території Севастопольського судноремонтного заводу було завдано ракетного удару. Пізніше окупанти заявили про приліт 10 ракет, з яких 7 вони нібито збили.

Пізніше в той же день стало відомо, що ракетним ударом було вражено підводний човен і великий десантний корабель, які проходили планове техобслуговування в сухому доці судноремонтного заводу. Потім з'явилися і супутникові знімки, що вказують на вкрай серйозну шкоду, отриману підводним човном і БДК.

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