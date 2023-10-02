За кордоном українські пілоти вже займаються на авіаційних тренажерах, а наступний етап - польоти з інструктором у справжніх літаках.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважує, що формуються нові групи українських пілотів для навчання на F-16.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, як просувається навчання українських пілотів на F-16, і чи формуються нові групи, які готові їхати на навчання.

"Нові групи, безумовно, формуються. Те, що тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення мови і адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів, - ви вже теж бачили", - зазначив Ігнат.

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Водночас, за його словами, та інформація щодо частини навчання, яка відбувається за кордоном, - непублічна.

"Не хочуть партнери особливо про це говорити. Просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються. Літають вже і на авіаційних тренажерах – це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап, відповідно, польоти з інструктором – вже у справжніх літаках", - розповів речник.

F-16 у небі України

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня ПС ЗСУ показали, як українські пілоти адаптуються та навчаються керувати винищувачами F-16. У Повітряних силах зауважили, що поки одні українські льотчики опановують F-16 за кордоном, інші знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України.

28 вересня Ігнат наголосив, що військові в майбутньому хочуть мати повноцінні авіатренажери на території України. Він пояснив, що авіатренажер – це фактично повноцінний літак, а заняття на авіасимуляторі відбуваються у віртуальній реальності.

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