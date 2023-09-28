У Повітряних силах розповіли про навчання пілотів та про різницю між авіасимулятором та авіатренажером.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що військові в майбутньому хочуть мати повноцінні авіатренажери на території України.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо навчання українських пілотів на симуляторах F-16, його тривалості та відмінностей сучасних симуляторів від симуляторів радянського зразка.

Ігнат зауважив, що потрібно відрізнити, що таке симулятор, а що таке авіатренажер. "Авіатренажер – це повноцінний літак фактично. Частина, шматок літака, кабіна. Яка фактично на 100% відтворює літак", - пояснив він.

Відео дня

Речник додав, що напередодні в ефірі телемарафону пілот, який навчається на F-16, розповів, що "вже літають на авіатренажерах, а це повноцінна кабіна, яка навіть рухається, впливає на вестибулярний апарат, скажімо так, пілота, і повноцінна кабіна з усіма приборами".

Водночас авіасимулятори, зауважив Ігнат, - це "невеличке домашнє завдання, яке роблять пілоти". "Робиться це у віртуальній реальності… Тому що авіаційний тренажер коштує фактично як літак", - зауважив він.

Речник зазначив, що це унікальна технологія, яку мають деякі країни, і фактично передають тренажери разом з літаками.

"Ми хочемо мати повноцінні авіатренажери в майбутньому на території України. Щоб в кожній бригаді, яка буде мати літаки F-16, був теж авіатренажер", - сказав Ігнат.

Він також розповів, що вартість тренажера складає мільйони, а авіасимулятор – "за певні невеликі кошти пілоти можуть вже проходити і виконувати місії по реальних картах України в складі підрозділів".

"Тобто з різних куточків України пілоти заходять в сітку і виконують завдання. Там розміщують, на тих картах, системи ППО, розміщують ворожі літаки – там, де пілоти цього не чекають. І вони повинні відпрацювати завдання", - сказав речник ПС ЗСУ.

Навчання українських пілотів на F-16

Як повідомляв УНІАН, напередодні Повітряні сили ЗСУ показали, як українські пілоти адаптуються та навчаються керувати винищувачами F-16.

Зазначається, що метою є повноцінні авіатренажери F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу.

У Повітряних силах також зауважили, що поки одні українські льотчики опановують F-16 за кордоном, інші знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України.

Вас також можуть зацікавити новини: