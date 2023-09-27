Коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності.

Повітряні сили ЗСУ показали, як українські пілоти адаптуються та навчаються керувати винищувачами F-16.

Відповідне відео опубліковано в Telegram ПС ЗСУ.

"Звісно, наша мета – повноцінні авіатренажери F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу. Та все починається з малого", - йдеться у коментарі до відео.

Зазначається, що поки наші воїни опановують F-16 за кордоном, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі.

"І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України", - заявили в Повітряних силах.

Винищувачі F-16 для України - що відомо

Як відомо, до коаліції з навчання українських авіаторів увійшла Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Україна більше року вела переговори про передачу винищувачів F-16. В результаті в Данії заявили, що передадуть 19 винищувачів, а Нідерланди - 42. Крім того, винищувачі пообіцяла Норвегія, а також ряд країн пообіцяли навчати пілотів ЗСУ і інженерів, в тому числі Португалія.

У зв'язку з цим Вашингтон в прискореному порядку буде видавати дозволи на передачу F-16 Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: