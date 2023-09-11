Наразі українські пілоти мають навчитися саме воювати на цих винищувачах, адже для цього Україні F-16 й потрібні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі є багато прогнозів про те, коли пілоти на літаках F-16 зможуть виконувати завдання в Україні. На його думку, видання The Wall Street Journal, яке писало про лютий 2024 року, узагальнило всі заяви американських, європейських та українських політиків і посадовців.

"Ми бачили різні прогнози, коли зможуть бути літаки українському небі – це був і кінець року, і початок року, і весна та навіть дехто казав про літо наступне", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, сказати точно, коли саме це відбудеться, наразі неможливо.

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"Є ті прогнози, що початок наступного року – це те, що було б доволі таки непогано… Ми можемо говорити про те, що це буде найшвидше. Тому що є процес підготовки не лише мовний, але й сам процес підготовки застосування цього літака", - зауважив речник ПС.

Зокрема, українські пілоти мають навчитися саме воювати на цих винищувачах, адже для цього Україні F-16 й потрібні.

F-16 в українському небі - деталі

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на українських посадовців повідомило, що Україна впевнена, що вже на початку лютого невелика група бойових пілотів буде готова до польотів на винищувачах F-16. Ймовірно, йтиметься про менше 10 льотчиків.

Також зазначається, що оцінки України є більш оптимістичними, оскільки у Штатах вважають, що на це піде більше часу. У США планують за 5 місяців підготувати українських пілотів, які добре володіють англійською.

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