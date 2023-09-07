Українські захисники відбили низку атак ворога на східному фронті та продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, закріплюються на нових рубежах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. … В той же час, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони відбили атаки противника на Лиманському напрямку в районі Новоєгорівки Луганської області, на Авдіївському напрямку - в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

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"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території", - інформує Генштаб.

Як зазначається, протягом минулої доби відбулось загалом 39 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Минулої доби ворог продовжив здійснювати обстріли українських територій, застосовуючи авіацію, артилерію та інші види зброї. Зокрема наніс авіудари на Сіверському та Слобожанському напрямках в районі села Гранів Харківської області, на Куп’янському напрямку - в районах Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області, на Шахтарському напрямку - в районах Новоукраїнки, Золотої Ниви, Урожайного, на Запорізькому - в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області, на Херсонському напрямку - неподалік Ольгівки.

Проблеми РФ на фронті - останні новини

У свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що російська оборонно-промислова база, на додаток до вже відомих проблем із відновленням запасів високоточних ракет, має проблеми і з іншими поставками. Ці проблеми можуть мати значний вплив на мобільність росіян на фронті восени та взимку.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Росія виробляє десятки крилатих ракет "Калібр" та "Іскандер" на місяць, але це не дозволяє відновити їхні запаси доминулорічного рівня.

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