В Україну буде відправлене обладнання для кращого самозахисту від бомбардувань.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував відправку Україні нових 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar та іншої оборонної допомоги у першому кварталі 2023 року.

Про це Макрон сказав в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI, повідомляє France 24.

"В останні дні Франція надіслала в Україну більше зброї, ракетні установки, (батареї протиповітряної оборони) Crotale, і обладнання, окрім того, що ми вже зробили", - сказав Макрон.

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"Ми також працюємо з міністром збройних сил Себастьєном Лекорню, аби мати можливість знову доставити придатну зброю і боєприпаси у першому кварталі (2023 року) для того, щоби українці змогли захищати себе від бомбардувань", - заявив Макрон.

Заплановані поставки включають нові мобільні артилерійські установки Caesar, але Макрон не назвав чітку кількість систем, які будуть надані.

Що таке Caesar

Caesar – це самохідна артилерійська установка нового покоління, яка дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

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