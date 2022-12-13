Ведуться переговори щодо виведення важкого озброєння з території Запорізької АЕС.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про домовленість щодо виведення важкого озброєння з території Запорізької АЕС, обговорюються умови цього.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав на конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі.

"Є домовленість про виведення важкого озброєння з Запорізької АЕС в Україні та ведуться переговори щодо умов навколо цього", - повідомляє видання з посиланням на слова Макрона.

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"Нам вдалося захистити Чорнобиль і наша мета - захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними", - сказав Макрон.

Захоплення росіянами Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська. Країни G7 також засуджують викрадення Росією керівництва Запорізької АЕС.

На початку грудня російські ЗМІ повідомили, що влада РФ може піти на виведення військ із ЗАЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту газу і нафти українською територією. Утім, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не має наміру виводити свої війська з території Запорізької АЕС.

8 грудня стало відомо про підготовку чергової провокації на ЗАЕС з боку окупантів. Зокрема, російські війська розмістили реактивні установки "Град" безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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