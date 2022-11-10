Це озброєння, яке президент Франції Еммануель Макрон обіцяв передати Україні в рамках військової допомоги.

У найближчі тижні влада Франції планує передати Україні ще шість САУ Caesar.

Як заявив Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню в ефірі LCI, це озброєння, яке президент Франції Еммануель Макрон обіцяв передати Україні в рамках військової допомоги.

"Ми доставимо їх у найближчі тижні. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління-гаубиці TRF1", – сказав Лекорню.

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Французький міністр наголосив, що Париж виконає свою обіцянку, відправити Україні 24 гаубиць Caesar. Він також зазначив, що військова допомога Україні не робить Францію учасником війни.

Війна в Україні: допомога Франції

16 жовтня 2022 року Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна надасть Україні системи протиповітряної оборони та розширить програму навчання українських військових. У військових частинах Франції для проходження бойової підготовки обіцяли розмістити близько двох тисяч військових з України.

На початку жовтня повідомлялося про те, що Франція має намір передати Україні двадцять 12,5-тонних бронеавтомобілів Bastion. Зазначалося, що контракт між компанією Arquus, що входить до групи Volvo, і Міністерством оборони Франції знаходиться на завершальній стадії.

Крім того, раніше влада Франції збиралася скасувати поставку частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, щоб віддати їх Україні.

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