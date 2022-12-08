Валерій Залужний і Тьєрі Бюркар обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром необхідність посилення протиповітряної оборони України. Він зазначив, що обговорив з Бюркаром ситуацію на фронті російсько-української війни.

"Наголосив на масованому застосуванні противником ракет та безпілотників по цивільним обʼєктам, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України", - написав Залужний про телефонну розмову у Telegram.

Залужний подякував Франції за підтримку та військову допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба.

Він додав, що Франція вже здійснила поставки озброєнь Україні на суму 550 млн євро.

1 грудня президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон у спільній заяві пообіцяли надати Україні системи протиповітряної оборони та обладнання, необхідне для ремонту енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок ворожих атак.