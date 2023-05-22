При цьому Шольц заявив, що Україна не стане членом НАТО "в осяжному майбутньому".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняє, що військова підтримка України триватиме і після завершення війни з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю Welt.

"У майбутньому нам також доведеться поговорити про гарантії безпеки, і ці гарантії включають в себе питання про те, наскільки сильно ми будемо озброювати Україну в майбутньому. Після війни Україна буде оснащена зброєю західного виробництва", - заявив Шольц.

У той же час, він не відповів на питання про те, які гарантії безпеки можуть бути забезпечені для України в післявоєнний час, і закликав "зосередитися на тому, що відбувається".

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Щодо членства України в НАТО, Шольц заявив, що "всім ясно, що в осяжному майбутньому цього не відбудеться".

Він пояснив це тим, що "критерії НАТО включають в себе цілий ряд умов, які Україна в даний час виконати не може".

Гарантії безпеки для України

На саміті G7 президент України Володимир Зеленський закликав визначитися щодо гарантій безпеки для України до липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Також президент закликав союзників обговорити реалізацію української формули миру.

Крім того, за підсумками саміту були досягнуті домовленості в питанні поставки винищувачів для України, і українське Міноборони оголосило, що літаки F-16 можуть з'явитися в нашому небі вже восени.

Раніше Шольц заявляв, що намір союзних країн почати навчання українських пілотів на винищувачах - це чіткий сигнал для Росії про те, що їй не вдасться здобути перемогу в довгостроковій війні.

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