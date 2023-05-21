Президент запропонував обговорити кроки з реалізації української формули миру та деталі організації мирного саміту.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів "Великї сімки" (G7) визначитись щодо гарантій безпеки для України до саміту НАТО у Вільнюсі, що запланований у липні цього року.

Про це Зеленський сказав під час свого виступу на сесії саміту країн "Великої сімки" та України. Український президент зазначив, що майже за 15 місяців повномасштабної війни в Україні світовими лідерами було ухвалено сотні безпекових рішень, зокрема, щодо оборонної підтримки, санкції проти агресора, фінансової стійкості України.

"Кожне рішення для захисту України та свободи гарантує збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах. Як із цеглинок зростає будинок, так і з наших із вами рішень зростає свобода… І наша відповідь, по суті, є основою для обов'язкових правил запобігання агресії", - підкреслив Зеленський.

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За його словами, наразі у світі є "безпекові парасольки", які мають відкритися, "коли небо почорніє".

"Але як це буде, та чи вистоїть свобода в час, поки "безпекова парасолька" розширюватиметься на нового союзника? Так само, як наші з вами дії протягом цієї війни врятували міжнародне право та свободу, наші гарантії безпеки працюватимуть на недопущення трагедії війни. Вони працюватимуть, щоб зупинити потенційного агресора. Україна хотіла б, щоб наші команди розставили крапки над "і" у справі гарантій безпеки до Вільнюса - саміту, на який очікує євроатлантика", - сказав Зеленський.

Також президент запропонував вже сьогодні обговорити кроки реалізації української формули миру.

"Нас об’єднує ще один принцип - раціональність. Ми завжди діємо практично, захищаючи наші цінності. І очевидним вираженням раціональності є українська формула миру. Я дякую вам за підтримку нашої формули. Напередодні я був на саміті Ліги арабських держав, і ми робимо все, щоб обʼєднати увесь світ навколо формули миру - навколо мирного саміту, який дасть поштовх реалізації формули. Хотілося б у межах наших зустрічей сьогодні обговорити кроки з реалізації формули та деталі організації мирного саміту", - звернувся Зеленський до присутніх лідерів.

Важливі новини про Зеленського - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 травня, Володимир Зеленський прибув до Японії, де проходить саміт "Великої сімки". Він провів низку зустрічей та перемовин з лідерами G7. Обговорювались питання військової підтримки України, зокрема, йшлося і про сучасні винищувачі. І вчора у другій половині дня оборонне відомство України анонсувало, що літаки F-16 з’являться в небі України вже цієї осені.

Нагадаємо, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні цього року Україна очікує отримати чіткі сигнали щодо євроатлантичної інтеграції. 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

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