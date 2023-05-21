Шольц наголосив, що Росія не зможе розраховувати на перемогу, якщо зробить ставку на довгу війну.

Плани союзних держав по навчанню українських пілотів на F-16 є сигналом для Росії, що їй не варто очікувати на перемогу в Україні.

Таку заяву канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на самміті G7 у Хіросімі, повідомляє Reuters. При цьому канцлер Німеччини не очікує, що літаки F-16 будуть поставлені в Україну найближчим часом, зазначивши, що підготовка пілотів – це тривалий проект і "США ще остаточно не вирішили, що буде наприкінці".

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"Проект має сигнал для Росії: Росія не може розраховувати на перемогу, якщо зробить ставку на довгу війну", - наголосив Шольц.

F-16 для України - останні новини

У кінці квітня декілька країн погодились передати Україні винищувачі F-16.

19 травня президент США Джо Байден заявив, що Штати підтримають навчання українських пілотів на цих винищувачах. Однак у Білому домі повіджомляли, що Україна не зможе використати ці літаки у майбутньому контрнаступі.

Водночас у Міністерстві оборони України зазначили, що F-16 можуть з’явитися в нас вже цієї осені.

Експерти зазначають, що навчити українських пілотів на F-16 за чотири місяці - цілком реально.

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