З Луганської області намагаються втекти не тільки окупанти, а й виїхати зрадники.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай попередив колаборантів, які зараз тікають до РФ, що покарання буде, де б вони не знаходились.

Про це Гайдай сказав у відео, оприлюдненому у Telegram.

Інформуючи про ситуацію в області, він зазначив, що багато окупантів біжать, кидаючи техніку і БК, але також йдуть запеклі бої.

Відео дня

За його словами, з області намагаються втекти не тільки окупанти, а й виїхати зрадники.

"Ми чітко всіх пам’ятаємо. Ніхто нікого не забуде, ніхто нікого не пробачить, покарання буде, де б вони не знаходились. І якщо хтось з цієї колони в 12 км, яка зараз стоїть на виїзд в бік РФ в Станиці Луганській, якщо хтось з цих колаборантів, зрадників вважає, що через певний час вони зможуть спокійно повернутись і ніхто про них не згадає, то скажу: єдине, куди ви можете повернутись, – це в заклади, де будете до кінця свого життя, і де у вас буде час подумати над власним закінченням життя, над тими вчинками, які ви зробили дехто починаючи з 2014 року, а дехто встиг відзначитись з 24 лютого. Не буде нікому ніякого пробачення", - наголосив Гайдай.

Голова ОВА також звернувся до жителів області, закликавши почекати з поверненням у звільнені населені пункти.

"Війна ще не виграна, ми ще не перемогли. Це в процесі… Окупанти все ж чинять опір і достатньо важко нашим хлопцям… Зараз звертаюсь до всіх жителів Луганшини: я з вами хочу якнайшвидше разом обійнятись у звільнених населених пунктах Луганська. Але давайте почекаємо. Тому що деокупація ще не завершена, ми ще не звільнили наші населені пункти. І треба готуватись до того, що ми з вами побачимо там. Тому що ті, хто виїжджав останніми, нема різниці звідки – з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, з Попасної, - ті бачили, у що перетворились наші міста за декілька місяців цілодобових російських обстрілів. Вони просто зруйнували все", - сказав Гайдай.

Але Луганська обласна адміністрація, за його словами, готова в будь-який момент, як тільки дають "відмашку" військові, одразу заходити і разом з адміністраціями кожної громади починати відновлювальні роботи і відбудовувати все те, що розбила орда російської армії.

"Чекайте, будь ласка, не прискорюйте події. Нехай все буде так, як повинно бути. Давайте дочекаємось, коли закінчать роботу наші військові", - закликав Гайдай.

Він наголосив, що скоро вся Луганщина буде під українським прапором.

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські захисники з початку вересня звільнили від окупантів понад 3 000 квадратних кілометрів територій України.

Сьогодні, 11 вересня, у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.